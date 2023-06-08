«Ракета упала в 200 метрах от нас». Бывший украинский теннисист едва не погиб на фронте — видео 8 июня, 10:48 Александр Долгополов (Фото:Twitter: Alex Dolgopolov)

Бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов, который раскритиковал Арину Соболенко после матча с Элиной Свитолиной, показал видео с передовой, в котором возле позиций украинских военных взорвалась ракета.

Долгополов в своем Twitter-аккаунте также написал, что они с побратимами думали, что это не ракета, а реактивный самолет.

«Ракета прилетела примерно в 200 метрах, извините, не удалось уловить взрыв, мы подумали, что это реактивный самолет. Тяжелый, но успешный день. Не могу много сказать, но свободная украинская земля немного освободилась от российской нечисти», — написал Долгополов.

Видео дня

Отметим, что Александр Долгополов пошел защищать нашу страну с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее сообщалось, что бывший украинский теннисист Сергей Стаховский призвал всех готовиться встать на защиту государства.