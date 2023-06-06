«Высмеяла то, что происходит в Украине». Бывший украинский теннисист унизил Арину Соболенко после матча со Свитолиной

6 июня, 22:00
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Долгополов (Фото:tennisua.org)

Долгополов (Фото:tennisua.org)

Александр Долгополов, который является победителем четырех турниров ATP, прокомментировал эпизод, в котором белорусская спортсменка хотела пожать руку Элине Свитолиной, ожидая ее у сетки.

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Об этом бывший теннисист написал у себя в Twitter-аккаунте. По его словам Соболенко намеренно стояла у сетки после своей победы, чтобы поглумиться над украинцами.

«О да, это, безусловно, было настолько отвратительным, насколько это возможно.

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Пока Россия взрывает дамбу, с помощью своего друга-минидиктатора, «опасная пресс-конференция, без комментариев, королева драмы» намеренно находится у сетки, высмеивая все, через что проходит Украина. Жалкая", — заявил Долгополов.

Напоминаем, что Свитолина не пожала руку Соболенко после вылета из четвертьфинала Ролан Гаррос. Это вызвало свист у болельщиков, однако Элина заявила, что не собирается им нравиться.

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Ранее сообщалось, что Свитолина подытожила свое выступление на Открытом чемпионате во Франции.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Теннис Элина Свитолина Александр Долгополов

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