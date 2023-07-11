«Держим кулаки за тебя». Звезду сборной Украины по футболу переполняют эмоции после выхода Свитолиной в полуфинал Уимблдона — фото
Элина Свитолина (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)
Игрок Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко обратился к Элине Свитолиной после ее победы над первой ракеткой мира Игой Свентек.
В своем Instagram Зинченко опубликовал stories, в котором на фоне трансляции поединка украинки эмоционально радуется ее выходу в полуфинал Уимблдона.
«Держим кулаки за тебя!» — написал Зинченко.
Напоминаем, что Элина Свитолина победила Игу Свентек в четвертьфинале Уимблдона со счетом — 7:5, 6:7 (5), 6:2 и встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой в четверг, 13 июля, в полуфинале турнира.
Также сообщалось, что Ига Свентек призналась, что сказала украинской теннисистке у сетки после своего поражения.
Ранее Элина Свитолина рассказала, что после победы сначала хочет выпить пива.