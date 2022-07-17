Родившаяся в Москве сербская теннисистка достигла успеха с лентой в цветах украинского флага — видео 17 июля, 00:04 Крунич выиграла два матча с украинской символикой (Фото:WTA via Twitter)

Родившаяся в Москве сербская теннисистка Александра Крунич вышла в финал турнира в Будапеште, выступая с лентой в цветах украинского флага.



В первый раз атлетка вышла на корт с украинской символикой в четвертьфинале, в котором обыграла китаянку Сиу Ван — 6:0, 6:1.

В полуфинальном матче Крунич встретилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и также победила в двух сетах — 6:2, 6:2.

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В финальном поединке сербская теннисистка, которая является 105-й ракеткой мира, сыграет против американки Бернарды Перы.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вылетела из турнира в Будапеште на стадии четвертьфинала, отказавшись от продолжения игры с Путинцевой из-за болей в руке.

В 1/8 финала турнира Цуренко победила россиянку Камиллу Рахимову.

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