Родившаяся в Москве сербская теннисистка достигла успеха с лентой в цветах украинского флага — видео

17 июля, 00:04
Крунич выиграла два матча с украинской символикой (Фото:WTA via Twitter)

Крунич выиграла два матча с украинской символикой (Фото:WTA via Twitter)

Родившаяся в Москве сербская теннисистка Александра Крунич вышла в финал турнира в Будапеште, выступая с лентой в цветах украинского флага.

В первый раз атлетка вышла на корт с украинской символикой в четвертьфинале, в котором обыграла китаянку Сиу Ван — 6:0, 6:1.

https://twitter.com/WTA/status/1548290662486851589

В полуфинальном матче Крунич встретилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и также победила в двух сетах — 6:2, 6:2.

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В финальном поединке сербская теннисистка, которая является 105-й ракеткой мира, сыграет против американки Бернарды Перы.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вылетела из турнира в Будапеште на стадии четвертьфинала, отказавшись от продолжения игры с Путинцевой из-за болей в руке.

В 1/8 финала турнира Цуренко победила россиянку Камиллу Рахимову.

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Теги:   Будапешт Теннис WTA

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