Родившаяся в Москве сербская теннисистка достигла успеха с лентой в цветах украинского флага — видео
Крунич выиграла два матча с украинской символикой (Фото:WTA via Twitter)
Родившаяся в Москве сербская теннисистка Александра Крунич вышла в финал турнира в Будапеште, выступая с лентой в цветах украинского флага.
В первый раз атлетка вышла на корт с украинской символикой в четвертьфинале, в котором обыграла китаянку Сиу Ван — 6:0, 6:1.
В полуфинальном матче Крунич встретилась с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и также победила в двух сетах — 6:2, 6:2.
В финальном поединке сербская теннисистка, которая является 105-й ракеткой мира, сыграет против американки Бернарды Перы.
Украинская теннисистка Леся Цуренко вылетела из турнира в Будапеште на стадии четвертьфинала, отказавшись от продолжения игры с Путинцевой из-за болей в руке.
В 1/8 финала турнира Цуренко победила россиянку Камиллу Рахимову.
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