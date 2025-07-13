Украинская теннисистка выиграла самый большой турнир в карьере, разгромив соперницу в финале

13 июля, 19:56
Александра Олейникова победила в двух сетах (Фото: Александра Олейникова/Instagram)

Украинская теннисистка Александра Олейникова победила в финале грунтового турнира ITF W75 в Гааге, завоевав самый большой титул в своей карьере.

В решающем матче Олейникова в двух сетах убедительно победила итальянку Джессику Пьери со счетом 6:1, 6:3.

На пути к победе Олейникова одолела Тайру Катерину Грант, Сару ван Эмст, Лору Самсон и Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес.

Александра выиграла четвертый турнир в 2025 году. Ранее в сезоне она выигрывала два 35-тысячника в Италии и 50-тысячник в Словении. В Гааге Олейникова завоевала самый крупный титул в карьере.

Всего на счету Александры теперь десять трофеев на уровне ITF за карьеру.

Александра Олейникова (Украина) — Джессика Пьери (Италия) 6:1, 6:3

Ранее сообщалось, что польская теннисистка Ига Свентек выиграла Уимблдон-2025, разгромив в финале американку Аманду Анисимову со счетом 6:0, 6:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Олександра Олійникова Теннис

