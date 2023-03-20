Опередил Джоковича. Испанский теннисист вернул статус первой ракетки мира после победы над россиянином в финале большего турнира в США

20 марта, 11:38
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Алькарас обыграл Медведева в двух сетах (Фото:Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Алькарас обыграл Медведева в двух сетах (Фото:Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:2), и вернулся на первое место в рейтинге ATP.

Алькарас обошел в рейтинге серба Новака Джоковича, пропускавшего турнира в Индиан-Уэллсе из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, в результате чего ему запретили въезд в США.

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Тройку лидеров в рейтинге замыкает грек Стефанос Циципас.

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Фото: ATP

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Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис ATP

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