Опередил Джоковича. Испанский теннисист вернул статус первой ракетки мира после победы над россиянином в финале большего турнира в США 20 марта, 11:38 Алькарас обыграл Медведева в двух сетах (Фото:Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира в Индиан-Уэллсе (США), обыграв в финале россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:2), и вернулся на первое место в рейтинге ATP.

Алькарас обошел в рейтинге серба Новака Джоковича, пропускавшего турнира в Индиан-Уэллсе из-за отказа вакцинироваться от COVID-19, в результате чего ему запретили въезд в США.

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Тройку лидеров в рейтинге замыкает грек Стефанос Циципас.



Первая ракетка Украины Алексей Крутых опустился на пять позиций и занимает 167-е место.

Топ-10 рейтинга ATP

Фото: ATP

Сообщалось, что украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк обновили рекорды в рейтинге WTA.