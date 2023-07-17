«Я родился, а ты уже выигрывал титулы». Алькарас трогательно подбодрил Джоковича, который расплакался после поражения в финале Уимблдона
Алькарас победил Джоковича в пяти сетах (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)
Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Уимблдона.
После поединка Джокович не сдержал слез, когда поблагодарил свою жену и детей за поддержку.
После этого Алькарас трогательно обратился к Джоковичу, отметив его невероятные успехи в теннисе.
«Ты меня очень вдохновляешь. Я начал играть в теннис, наблюдая за тобой. Я родился, а ты уже выигрывал титулы.
Ты говорил, что 36 — это новые 26. И ты воплощаешь это в жизнь", — сказал Алькарас.
Алькарас победил Джоковича в пятисетовом поединке и впервые в карьере выиграл Уимблдон.
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