Трибуны аплодировали стоя. Звездный теннисист выиграл очко на US Open после невероятных действий — видео

8 сентября, 18:03
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Игра Алькараса вызвала овации на трибуне (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Игра Алькараса вызвала овации на трибуне (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

Четвертая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отметился невероятным розыгрышем в четвертьфинальном матче US Open против итальянца Янника Синнера.

Во втором сете уроженец Мурсии смог принять непростую подачу соперника, дав тому возможность для агрессивной атаки.

Однако легкого розыгрыша для Синнера не получилось. Алькарас справился с его атакой ударом из-за спины.

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После этого итальянец легенько перебил мяч через сетку, но Карлос успел к нему и пробил в противоход сопернику.

Игра Алькараса вызвала овации на трибуне. Многие аплодировали действиям испанца, стоя. Официальный аккаунт US Open в Twitter признал выигранное Алькарасом очко лучшим в этом розыгрыше турнира.

https://twitter.com/usopen/status/1567782656888262657

Сам матч завершился победой Карлоса в невероятной борьбе в пяти сетах — 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Поединок длился пять часов 18 минут.

Ранее соотечественник Алькараса легендарный Рафаэль Надаль после поражения американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом круге US Open заявил, что берет паузу в карьере.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Теннис Видео Открытый чемпионат США US Open

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