«С украинками в раздевалке прикалываемся». Российская теннисистка сделала откровенное признание 11 апреля, 12:22 Анастасия Потапова (Фото:www.instagram.com/anapotapovaa)

Анастасия Потапова рассказала об отношении с украинскими спортсменками в далеке от телевизионных камер.

Международный олимпийский комитет рекомендует вернуть спортсменов из России на соревнования. А за прецедент МОК берет теннис, мол вот там играют между собой украинские и российские спортсмены и никаких конфликтов нет.

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Но если верить россиянке Анастасии Потаповой, они не только вместе соревнуются, но и мило общаются. И это через год после полномасштабного вторжения.

«Я приезжаю на турнир и моя цель — обыграть своего соперника. Неважно, откуда он, что происходит. Напряжение я чувствую с любым своим соперником. Но именно с девочками из Украины нет. С некоторыми мы до сих пор здороваемся, общаемся, сидим в раздевалке, вместе смотрим соцсети, что-то показываем друг другу, прикалываемся», — заявила Потапова в интервью Чемпионату.

Ранее Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России.

