Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть финал престижного турнира 21 мая, 06:16 Калинина и Рыбакина (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Во втором сете Калинина вызвала на корт врача и объявила судье, что из-за травмы левой ноги не может продолжить встречу.



26-летняя Ангелина Калинина впервые сыграла в финале турнира WTA 1000 и второй раз в карьере боролась за титул на уровне WTA. В 2021 году украинка уступила в решающем матче соревнований WTA 250 в Будапеште.

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На этот раз поражение в Риме от Елены Рыбакиной из Казахстана. Первый сет Калинина проиграла — 4:6. Во втором сете проиграла первый гейм и обратилась за помощью к медикам. После общения с врачом Ангелина приняла решение завершить поединок из-за травмы ноги.

Калинина общается с врачом / Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Выход в финал принес Ангелине Калининой 272 200 евро призовых и 650 рейтинговых очков. В понедельник она впервые поднимется на 25-ю строчку в рейтинге WTA.

Елена Рыбакина завоевала свой пятый титул на уровне WTA, сыграв 14-й финальный поединок.

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