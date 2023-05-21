Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть финал престижного турнира
Калинина и Рыбакина (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Во втором сете Калинина вызвала на корт врача и объявила судье, что из-за травмы левой ноги не может продолжить встречу.
26-летняя Ангелина Калинина впервые сыграла в финале турнира WTA 1000 и второй раз в карьере боролась за титул на уровне WTA. В 2021 году украинка уступила в решающем матче соревнований WTA 250 в Будапеште.
На этот раз поражение в Риме от Елены Рыбакиной из Казахстана. Первый сет Калинина проиграла — 4:6. Во втором сете проиграла первый гейм и обратилась за помощью к медикам. После общения с врачом Ангелина приняла решение завершить поединок из-за травмы ноги.
Выход в финал принес Ангелине Калининой 272 200 евро призовых и 650 рейтинговых очков. В понедельник она впервые поднимется на 25-ю строчку в рейтинге WTA.
Елена Рыбакина завоевала свой пятый титул на уровне WTA, сыграв 14-й финальный поединок.
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