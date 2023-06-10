«Сначала забрали, а теперь разрушили». Украинская теннисистка отреагировала на подрыв Каховской ГЭС, в результате которого пострадал ее дом 10 июня, 12:52 Калинина (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина, которая ранее растрогалась из-за затопления родного города, вспомнила детство в доме, в котором начался ее теннисный путь.

В своем Instagram-аккаунте Калинина опубликовала фото, на которых она, будучи маленькой девочкой, играла в теннис на корте в Новой Каховке. Также теннисистка написала текст, в котором вспомнила детство в доме, который затопило из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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«Один летний день у бабушки в Новой Каховке.

Каждое утро я просыпалась в 6, чтобы в 7 утра идти на тренировку. Каша, которую я ненавидела, но бабушке не откажешь, ведь это не просто каша, это завтрак чемпиона. Днем время для себя, а вечером в 16 — вторая тренировка.

И, конечно, моя любимая стена. Мое теннисное детство проходило прямо возле нее, каждый день в конце тренировок я набирала трех, а иногда и четырехзначные числа, это был «бонус» и вишенка на торте. Она была моей непобедимой соперницей, которая видела и слезы, и счастье (не знаю, как она меня выдержала).

Эта стена и корты — мое счастливое детство, начало моего пути.

А 6 июня все ушло под воду. Сначала они забрали мой дом, а теперь его еще и разрушили.

Но мы все равно победим, как я в свое время победила эту стену.

Даже если нам придется ударить их тысячи раз", — написала Калинина в Instagram.

Напоминаем, что украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла доиграть финал престижного турнира в Риме.

Ранее сообщалось, что Калинина, обновила личный рекорд в мировом рейтинге.