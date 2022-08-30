Еще одна украинская теннисистка вышла во второй раунд US Open
Ангелина Калинина во втором раунде сыграет с Петрой Квитовой (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила американку Бернарду Перу в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
В первом сете соперницы удачно играли на своих подачах и шли нога в ногу до десятого розыгрыша, когда украинка сделала первый брейк и выиграла партию.
Во втором сете Калинина вела 3:1, после чего Пере удалось выровнять игру, но украинка была лучшей в концовке и дожала соперницу.
Во втором раунде US Open Калинина сыграет с чешкой Петрой Квитовой.
Позже на турнире стартуют еще три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Бернарда Пера (США) — Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (4:6, 4:6)
Ранее украинская теннисистка Дария Снигур, которая впервые в карьере пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), в первом раунде турнира сенсационно победила седьмой номер мирового рейтинга румынку Симону Халеп.
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