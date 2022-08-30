Еще одна украинская теннисистка вышла во второй раунд US Open

30 августа, 22:12
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Ангелина Калинина во втором раунде сыграет с Петрой Квитовой (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Ангелина Калинина во втором раунде сыграет с Петрой Квитовой (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина победила американку Бернарду Перу в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

В первом сете соперницы удачно играли на своих подачах и шли нога в ногу до десятого розыгрыша, когда украинка сделала первый брейк и выиграла партию.

Во втором сете Калинина вела 3:1, после чего Пере удалось выровнять игру, но украинка была лучшей в концовке и дожала соперницу.

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Во втором раунде US Open Калинина сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

Позже на турнире стартуют еще три украинки: Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Бернарда Пера (США) — Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (4:6, 4:6)

Ранее украинская теннисистка Дария Снигур, которая впервые в карьере пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), в первом раунде турнира сенсационно победила седьмой номер мирового рейтинга румынку Симону Халеп.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Теннис Открытый чемпионат США US Open Ангелина Калинина

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