Калинина в зрелищном стиле обыграла россиянку и вышла в финал турнира в Риме — видео 19 мая, 19:47 Ангелина Калинина (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№ 47 WTA) одолела россиянку Веронику Кудерметову (№ 12 WTA) в ½ финала турнира WTA 1000 в Риме.

Калинина за три сеты сумела справиться с Вероникой Кудерметовой. В первом сете украинка переиграла соперницу со счетом 7:5, однако затем россиянка забрала сет себе с аналогичным счетом.

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В решающем третьем сете Ангелина не оставила шансов оппонентке, победив — 6:2.

Рим, Италия

Призовой фонд — $3,572,618

Полуфинал

Ангелина Калинина (Украина) — Вероника Кудерметова — 7:5, 5:7, 6:2

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. За это время Ангелина совершила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки. На счету Кудерметовой девять эйсов, две двойные ошибки.

В финале турнира украинская теннисистка сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия). Решающий поединок пройдет 21 мая.

Примечательно, что Ангелина стала второй украинкой в истории, которой удалось війти в финал Мастера. В 2018 году Элина Свитолина доходила до финала как раз-таки турнира в Риме, где в финале обыграла Симону Халеп (Румыния).

Напомним, в предыдущем этапе Калинина обыграла Беатрис Хаддад Майю (Бразилия). Матч вошел в историю карьеры украинки.