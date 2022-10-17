Первая ракетка Украины поднялась в мировом рейтинге лучших теннисисток

17 октября, 11:52
Поделиться:
Ангелина Калинина поднялась на две ступени (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Ангелина Калинина поднялась на две ступени (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Первая ракетка Украины поднялась на две позиции и теперь занимает в мировом рейтинге 43-е место.

Марта Костюк опустилась на 58-е место, а Даяна Ястремская потеряла сразу пять ступенек и теперь находится ниже Леси Цуренко, которая стала третьей ракеткой Украины.

Видео дня

Элина Свитолина опустилась сразу на 66 позиций и занимает 230-е место.

Читайте также:
Свитолина и Монфис впервые стали родителями — фото

Украинки в рейтинге WTA

wtatennis.com
Фото: wtatennis.com

Топ-10 рейтинга WTA

wtatennis.com
Фото: wtatennis.com

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на парном Итоговом турнире WTA Finals, который в этом году состоится в США.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис WTA Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Дарья Снигур

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X