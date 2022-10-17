Первая ракетка Украины поднялась в мировом рейтинге лучших теннисисток 17 октября, 11:52 Ангелина Калинина поднялась на две ступени (Фото:Ангелина Калинина via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Первая ракетка Украины поднялась на две позиции и теперь занимает в мировом рейтинге 43-е место.

Марта Костюк опустилась на 58-е место, а Даяна Ястремская потеряла сразу пять ступенек и теперь находится ниже Леси Цуренко, которая стала третьей ракеткой Украины.

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Элина Свитолина опустилась сразу на 66 позиций и занимает 230-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: wtatennis.com

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: wtatennis.com

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Людмила Киченок выступит на парном Итоговом турнире WTA Finals, который в этом году состоится в США.

