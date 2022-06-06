Свитолина впервые за 10 лет потеряла статус лучшей теннисистки Украины 6 июня, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Ангелина Калинина занимает 35 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Ангелина Калинина опередила Элину Свитолину в рейтинге лучших теннисисток Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

После завершения Ролан Гаррос WTA обновила мировой рейтинг теннисисток, согласно которому Калинина поднялась на 35-е место, а Свитолина опустилась на 37-е.

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Таким образом, Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины впервые с 2012 года.

Значительный регресс претерпела Марта Костюк, которая опустилась сразу на 21 строчку и теперь занимает 79-е место.

Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндль улучшили свои позиции, а вот Катарина Завацкая продолжила падение и теперь занимает 230-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.







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