Свитолина впервые за 10 лет потеряла статус лучшей теннисистки Украины

6 июня, 13:39
Цей матеріал також доступний українською
Ангелина Калинина занимает 35 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Ангелина Калинина занимает 35 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Ангелина Калинина опередила Элину Свитолину в рейтинге лучших теннисисток Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

После завершения Ролан Гаррос WTA обновила мировой рейтинг теннисисток, согласно которому Калинина поднялась на 35-е место, а Свитолина опустилась на 37-е.

Видео дня

Таким образом, Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины впервые с 2012 года.

Читайте также:
«Оставайтесь сильными». Первая ракетка мира вызвала овации болельщиков, поддержав Украину после победы на Ролан Гаррос — видео

Значительный регресс претерпела Марта Костюк, которая опустилась сразу на 21 строчку и теперь занимает 79-е место.

Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндль улучшили свои позиции, а вот Катарина Завацкая продолжила падение и теперь занимает 230-е место.

Украинки в рейтинге WTA

WTA
Фото: WTA

Топ-10 рейтинга WTA

WTA
Фото: WTA

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.


poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Теннис WTA Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X