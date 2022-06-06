Свитолина впервые за 10 лет потеряла статус лучшей теннисистки Украины
Ангелина Калинина занимает 35 место в рейтинге лучших теннисисток мира (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Ангелина Калинина опередила Элину Свитолину в рейтинге лучших теннисисток Украины.
Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
После завершения Ролан Гаррос WTA обновила мировой рейтинг теннисисток, согласно которому Калинина поднялась на 35-е место, а Свитолина опустилась на 37-е.
Таким образом, Свитолина потеряла статус первой ракетки Украины впервые с 2012 года.
Значительный регресс претерпела Марта Костюк, которая опустилась сразу на 21 строчку и теперь занимает 79-е место.
Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндль улучшили свои позиции, а вот Катарина Завацкая продолжила падение и теперь занимает 230-е место.
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Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Ига Свентек стала победительницей турнира Большого шлема — Ролан Гаррос-2022.
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