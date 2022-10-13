Первая ракетка Украины вышла в четвертьфинал престижного турнира в Румынии
Калинина одолела соперницу за два сета (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина преодолела второй круг престижного турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В 1/8 финала Калинина уверенно в двух сетах обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр.
В первой партии украинка сделала два брейка и выиграла 6:3. Второй сет Калинина провела еще увереннее, проиграв сопернице всего два розыгрыша - 6:2.
В четвертьфинале Калинина сыграет с победительницей матча Синь Ю Ван (Китай) - Анна Блинкова (Россия)
Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (3:6, 2:6)
Ранее борьбу на турнире прекратили украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк.
Сообщалось, что согласно новому рейтингу WTA Калинина занимает 45-е место.