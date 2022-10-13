Первая ракетка Украины вышла в четвертьфинал престижного турнира в Румынии 13 октября, 17:20 Калинина одолела соперницу за два сета (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина преодолела второй круг престижного турнира WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В 1/8 финала Калинина уверенно в двух сетах обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр.

В первой партии украинка сделала два брейка и выиграла 6:3. Второй сет Калинина провела еще увереннее, проиграв сопернице всего два розыгрыша - 6:2.

Видео дня

В четвертьфинале Калинина сыграет с победительницей матча Синь Ю Ван (Китай) - Анна Блинкова (Россия)

Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (3:6, 2:6)

Ранее борьбу на турнире прекратили украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк.

Сообщалось, что согласно новому рейтингу WTA Калинина занимает 45-е место.