Поддержала Украину. Словацкая теннисистка вышла на матч против россиянки в сине-желтом наряде — фото
Анна Каролина Шмидлова (Фото:Инстаграм: akschmiedlova)
Анна Каролина Шмидлова, спортсменка из Словакии, вышла на теннисный корт против Вероники Кудерметовой из России в цветах флага Украины.
28-ми летняя теннисистка победила свою соперницу — 6:3, 6:1 в первом круге Ролан Гаррос, на котором Марта Костюк проиграла белорусской спортсменке.
После матча Анна в своем Instagram выложила фото в stories в «украинском» наряде и подписала фотографию сердцами синего и желтого цвета.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вступилась за Марту Костюк, которую освистали болельщики на турнире во Франции.