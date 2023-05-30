Поддержала Украину. Словацкая теннисистка вышла на матч против россиянки в сине-желтом наряде — фото 30 мая, 11:32 Анна Каролина Шмидлова (Фото:Инстаграм: akschmiedlova)

Анна Каролина Шмидлова, спортсменка из Словакии, вышла на теннисный корт против Вероники Кудерметовой из России в цветах флага Украины.

28-ми летняя теннисистка победила свою соперницу — 6:3, 6:1 в первом круге Ролан Гаррос, на котором Марта Костюк проиграла белорусской спортсменке.

После матча Анна в своем Instagram выложила фото в stories в «украинском» наряде и подписала фотографию сердцами синего и желтого цвета.

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Фото: Instagram: akschmiedlova

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина вступилась за Марту Костюк, которую освистали болельщики на турнире во Франции.