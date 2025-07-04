Марина Колб рассказала, как забирала документы из университета в Симферополе после аннексии Крыма в 2014 году.

Спортсменка родилась в Евпатории, где и начала заниматься теннисом в пять лет. Впоследствии она вместе с сестрой начала выступать в парном разряде, а в 2014 году девушки присоединились к волонтерству во время Революции Достоинства. После возвращения в Крым они приняли участие в проукраинском митинге в Симферополе, а затем, после аннексии полуострова, переехали во Львов.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко теннисистка рассказала о конфликте с преподавательницей английского в университете, выезде из Крыма и друзьях-предателях.

— Были ли у вас друзья или знакомые, которые поддержали аннексию Крыма?

Да, таких было немало. Даже в университете возникали споры — и с одногруппниками, и с преподавателями. Помню одну преподавательницу английского, которая сказала, что она из России, и начала рассказывать что-то о «великой России». Я сидела на первой парте и прямо ей ответила: «Если вы из России — езжайте туда. Что вы здесь забыли?». Началась дискуссия. Часть группы поддержала ее, и я фактически осталась одна против всех. Надежды тогда не было на паре. Со временем я просто прекратила общение со всеми, кто радовался приходу России. Для меня эти люди больше не существуют. Я не хочу даже вспоминать о них.

— Перед так называемым «референдумом» Надежда с мамой уехали, а вы с папой остались, чтобы забрать документы. Как это происходило?

Да, мы остались, потому что нужно было забрать документы из университета. Мы с Надеждой учились на бюджете, были одними из лучших студенток.

Но когда пришли за документами — чувствовались напряжение и недоверие. На нас смотрели косо. Кажется, я даже доходила до ректора, и кто-то из сотрудников себе позволил шутку на тему России.

Я старалась не реагировать, не вступать в споры — просто взять документы и исчезнуть оттуда навсегда. И больше никогда не возвращаться.

— Были ли какие-то проблемы при выезде из Крыма? В частности — на границе?

Да, постоянно. Родители остались в Крыму, а мы с Надеждой уже учились во Львове, поэтому приезжали домой только на каникулы. И каждый раз, когда выезжали обратно, нас останавливали на админгранице, проверяли документы, задавали вопросы: почему едем, почему не берем российское гражданство, почему не учимся в Крыму, что же во Львове такого лучшего? Мы отвечали честно: мы — гражданки Украины, нам не нужно российское гражданство, и действительно во Львове лучше. И каждый раз, когда пересекали админграницу и оказывались уже на украинской стороне — становилось легче. Даже дышалось по-другому.

Во время пандемии коронавируса сестры Колб вернулись в Крым. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину теннисистка вместе с семьей переехали в Латвию.

