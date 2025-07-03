«Нас вывозили машиной». Спортсменка из Евпатории жила в страхе в аннексированном Крыму из-за проукраинской позиции

После Революции Достоинства Марина вместе с сестрой Надеждой приняла участие в митинге в Симферополе, во время которого протестующие пытались снести памятник Ленину в центре города. Через несколько дней активисты собрались у здания Рады Крыма и были готовы зайти внутрь, однако крымскотатарские лидеры призвали воздержаться от штурма. После того, как митингующие разошлись, здание захватили россияне.

Тогда Колб-младшая уехала в Евпаторию. По ее словам, пребывание в Крыму после аннексии было постоянно тревожным из-за их проукраинских взглядов. Впоследствии девушки переехали во Львов.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Марина рассказала, какие разговоры велись в Крыму перед аннексией и каким был день, когда Верховную Раду Крыма захватили российские спецслужбы.

Марина Колб в Крыму / Фото: Архив теннисистки

— После Революции Достоинства началась аннексия Крыма. Вы чувствовали, что что-то надвигается?

Да, предчувствие было. По новостям, по улицам, по разговорам — все напрягалось. Мы с Надеждой даже убегали с пар в университете, чтобы выйти на акции протеста.

Помню день перед захватом Рады — мы были там, возле здания. Казалось, будто удалось остановить пророссийских активистов. Крымскотатарский лидер тогда вышел и сказал, что «все хорошо, вы молодцы, расходитесь». Было ощущение, что победа близко.

А на следующее утро — полное изменение картины. Мы просыпаемся — городской совет уже захватили, «зеленые человечки» на улицах. Стало по-настоящему страшно.

— Как это выглядело в тот день?

Нас эвакуировали из университета. В небе летали вертолеты, или, возможно, даже истребители — точно не вспомню. Но помню поезда с бронетехникой, военные машины.

Общественный транспорт уже почти не ходил. Нас с друзьями вывозили на машине, и я смогла добраться обратно в Евпаторию. Это было страшное ощущение — ты просто идешь по улице, а рядом стоят вооруженные военные без опознавательных знаков. Будто вчера еще все было мирно, а сегодня — уже совсем другая реальность.

— Что еще страшного вам пришлось пережить в Крыму после аннексии?

Каких-то личных чрезвычайных ситуаций не было, но мы слышали много историй — о допросах украинцев, задержаниях, о тех, кого сажали. И, учитывая, что мы никогда не скрывали своих взглядов, открыто говорили на украинском, а родители отказались от российского гражданства — было страшно.

Мы понимали, что за посты в интернете, за флаг, за слова — тебя могут поймать. И даже просто пребывание в Крыму после аннексии было постоянно тревожным, некомфортным. Поэтому мы почти сразу перевелись во Львов на учебу.

Во время пандемии коронавируса сестры Колб вернулись в Крым. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину теннисистка вместе с семьей переехали в Латвию.

