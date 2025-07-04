Аргентинская теннисистка Солана Сьерра вышла в четвертый круг Уимблдона-2025, обыграв испанку Кристину Буксу в трех сетах (7:5, 1:6, 6:1).

21-летняя Сьерра стала первой лаки-лузеркой в истории Открытой эры тенниса (с 1968 года), дошедшей до 1/8 финала на Уимблдоне, сообщает OptaAce.

Лаки-лузер — это спортсмен, который потерпел поражение в квалификации турнира, однако все равно получил место в основной сетке благодаря отказу другого участника.

Сьерра одержала две победы в квалификации, но в финальном отборочном раунде уступила австралийке Талии Гибсон (4:6, 6:3, 5:7).

Аргентинка в этом году дебютировала в основной сетке Уимблдона и одержала первые победы на уровне турнира Большого шлема.

Благодаря выходу в четвертый круг Сьерра, которая является первой ракеткой Аргентины, дебютирует в топ-70 мирового рейтинга.

В 1/8 финала Уимблдона Солана сыграет против победительницы матча между Лаурой Зигемунд (Германия) и Мэдисон Киз (США).

