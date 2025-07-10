«Почему ты не извинилась?»: белоруска Соболенко попала в скандал после вылета с Уимблдона — видео

10 июля, 21:28
Арина Соболенко покинула Уимблдон (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

В рамках полуфинала Уимблдона встречались первая ракетка мира Арина Соболенко и американка Аманда Анисимова (№ 12 WTA).

Анисимова, которая была андердогом матча, сумела переиграть соперницу в трех сетах — 6:4, 4:6, 6:4.

Во время поединка прозошла скандальная ситуация. Анисимова в одном из решающих геймов выиграла очко после попадания мяча в трос, изменившего его направление.

Соболенко нервно отреагировала на этот момент и высказала свою претензию сопернице: «Почему ты не извинилась?».

Отметим, что теннисные болельщики раскритиковал Арину за ее грубость, ведь она сама часто попадает в скандалы. Недавно она устроила истерику после того, как ее матч прервали.

В финале Уимблдона Анисимова сыграет Игой Свентек, которая обыграла Белинду Бенчич (№ 35 WTA) из Швейцарии.

Решающий матч турнира пройдет в субботу, 12 июля.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском языке.

