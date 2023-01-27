Стали известны финалисты Australian Open 27 января, 16:43 Циципас впервые сыграет в финале Australian Open (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Состоялись полуфинальные матчи теннисного турнира Большого шлема Australian Open, по итогам которых определились финалисты.

Первым финалистом стал грек Стефанос Циципас, который в 1/2 финала в четырех сетах обыграл россиянина Карена Хачанова.

В финале Циципас сыграет против серба Новака Джоковича, который в полуфинале в трех партиях одолел американца Томми Пола.

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Для Циципаса это будет первый финал Australian Open и второй на турнирах Большого шлема. В 2021 году греческий теннисист был финалистом Ролан Гаррос.

Джокович в случае победы может завоевать свой 22-й титул Большого шлема.

Результаты полуфиналов:

Карен Хачанов - Стефанос Циципас (Греция) 1:3 (6:7, 4:6, 7:6, 3:6

Новак Джокович (Сербия) - Томми Пол (США) 3:0 (7:5, 6:1, 6:2)

Ранее сообщалось, что в женском финале сыграют Елена Рыбакина из Казахстана и белоруска Арина Соболенко.