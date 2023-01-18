Повержена двукратная чемпионка Уимблдона. Три украинки пробились в третий раунд Australian Open

18 января, 14:22
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Калинина обыграла Квитову во 2-м раунде Australian Open (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

Калинина обыграла Квитову во 2-м раунде Australian Open (Фото:REUTERS/Jaimi Joy)

Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Марта Костюк вышли в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Калинина сумела в двух сетах победить двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову, которая опережает соперницу на 25 позиций в мировой рейтинге — 7:5, 6:4.

https://twitter.com/AustralianOpen/status/1615566662161555456

Первая ракетка Украины и 40-я — мира в следующем раунде сыграет против другой представительницы Чехии Барборы Крейчиковой.

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Байндль впервые в карьере вышла в 1/16 финала турнира Большого шлема, обыграв в двух сетах американку Кэтрин Макнелли — 6:1, 7:6.

В следующем круге 97-я ракетка планеты сыграет против латвийки украинского происхождения Елены Остапенко, которая занимает 17 место в мировом рейтинге.

Костюк разгромила австралийку Оливию Гадеки — 6:2, 6:1. В 1/16 финала 61-я ракетка планеты проведет матч против третьей в мировом рейтинге, американки Джессики Пегулы.

Ранее выступления на турнире прекратили украинки Леся Цуренко, уступившая чешке Каролине Муховой, и Даяна Ястремская, проигравшая Остапенко.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Теннис WTA Australian Open Марта Костюк Ангелина Калинина

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