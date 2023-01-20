Украинцы прекратили выступления на Australian Open 20 января, 13:09 Костюк проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле (Фото:REUTERS/Sandra Sanders)

Украинские теннисистки Ангелина Калинина, Екатерина Байндль и Марта Костюк выбыли из Открытого чемпионата Австралии.

39-я ракетка планеты Калинина уступила в двух сетах чешке Барборе Крейчиковой, которая занимает 23 место в мировой рейтинге — 2:6, 3:6.

Байндль, 95-й номер мирового рейтинга, также в двух партиях проиграла латышке Елене Остапенко — 17-й ракетке планеты — 3:6, 0:6.

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Костюк, занимающая 61 место в рейтинге лучших теннисисток планеты, уступила третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле — 0:6, 2:6.

Ранее выступления на турнире прекратили украинки Леся Цуренко, уступившая чешке Каролине Муховой, и Даяна Ястремская, проигравшая Остапенко.

Единственный украинский теннисист на турнире Алексей Крутых проиграл в первом раунде аргентинцу Диего Шварцману.

