Три украинские теннисистки вышли во второй круг Australian Open 16 января, 10:49 Марта Костюк победила Аманду Анисимову (Фото:REUTERS/Loren Elliott)

В Мельбурне стартовал теннисный турнир Большого шлема Australian Open.

В основной сетке турнира стартовали пять украинок и три из них преодолели первый раунд.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина одолела американку Коко Вандевеге (6:3, 6:1), Марта Костюк победила другую представительницу США Аманду Анисимову (6:3, 6:4), а Катерина Байндль выбила россиянку Камиллу Рахимову (7:5, 6:7, 6:1).

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Прекратили выступления на турнире Леся Цуренко, проиграв чешке Каролине Муховой (2:6, 1:6), и Даяна Ястремская, уступившая представительнице Латвии Елене Остапенко (4:6, 2:6).

Во втором круге Калинина сыграет с чешкой Петрой Квитовой, а Марта Костюк — с австралийкой Оливией Гадецки, а Байндль встретится с американкой Кэти Макнелли.

Ранее в Мельбурне прошел благотворительный вечер в поддержку Украины с участием звезд тенниса.