Australian Open: на матче между украинкой Байндль и россиянкой Рахимовой заметили болельщиков с флагом РФ и в футболке с Путиным 17 января, 00:33 На матче украинки неизвестные демонстрировали флаг страны-агрессора (Фото:Vasyl Myroshnychenko / Twitter)

На матче первого круга Australian Open между украинкой Катериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой заметили болельщиков в футболках с изображением российского диктатора Владимира Путина и надписью Russia, а также триколор страны-агрессора.

Фото опубликовало агентство AP.



Пользователь Twitter Дэвид Томпсон написал, что кто-то пожаловался на фанатов россиянки охране, но та ничего не сделала.



Российский флаг также заметили на трибуне во время матча первого круга среди мужчин между американцем Маркосом Хироном и россиянином Даниилом Медведевым, пишет CNN.



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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Twitter осудил демонстрацию флага страны-террориста во время чемпионата и призвал Australian Open отреагировать, применив политику «нейтрального флага».



Инфографика: Ukrainian Tennis • BTU / Twitter

Катерина Байндль позже рассказала, что была очень удивлена поведением некоторых болельщиков, но старалась не поддаваться на провокации, сообщает BTU.

«Я не знаю, были эти парни россияне или нет, потому что я не слышала их разговоры. Мне они не очень походили визуально на россиян, казалось, что только один из них, который был в „русской“ футболке, а другие были иностранцы. Вообще я старалась максимально отвлечься от них. Я видела, что они вывесили российский флаг. Я слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-либо фраз о России я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В общем, я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол», — сказала она.

На турнире Australian Open, который стартовал в Мельбурне, первая ракетка Украины Ангелина Калинина одолела американку Коко Вандевеге (6:3, 6:1), Марта Костюк победила другую представительницу США Аманду Анисимову (6:3, 6:4), а Катерина Байндль выбила россиянку Камиллу Рахимову (7:5, 6:7, 6:1).

Российских и беларусских теннисистов допустили к турниру, несмотря на полномасштабную войну против Украины, под «нейтральным флагом».