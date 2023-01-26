Определились финалистки Australian Open 26 января, 18:32 Финал состоится 28 января (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

На Australian Open прошли полуфинальные среди женщин, по итогам которых определились финалистки турнира.

Первой финалисткой стала Елена Рыбакина из Казахстана, которая в полуфинале обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко.

Вторую путевку в решающий матч завоевала белоруска Арина Соболенко, которая в ½ финала одолела Магду Линетт из Польши.

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Результаты полуфиналов:

Елена Рыбакина (Казахстан) — Виктория Азаренко 2:0 (7:6, 6:3)

Магда Линетт (Польша) — Арина Соболенко 0:2 (6:7, 2:6)

Финал состоится в субботу, 28 января.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе вышла в полуфинал парного разряда на Australian Open.

