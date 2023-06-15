«Лучше бы ты умерла». Вторая ракетка мира со страхом заверила, что ее ненавидят из-за белорусского паспорта 15 июня, 20:40 Арина Соболенко (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Теннисистка Арина Соболенко, которая победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале Ролан Гаррос, стала героиней сериала Break Point от Netflix, в котором затронула тему войны в Украине.

Белорусская спортсменка с уверенностью сказала, что если бы она могла остановить войну, то сделала бы это стопроцентно.

«Я из Беларуси, поэтому мне было очень плохо. Это тяжело. Это очень тяжело, с чем они сталкиваются. Если бы я могла на это как-то повлиять, то, конечно, я бы сделала все возможное, чтобы все остановить.

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Все заговорили о том, что нужно забанить всех игроков из России и Беларуси, и я подумала, что все смотрят на меня как-то странно, понимаете? Мне стало казаться, что все ненавидят меня из-за моей страны".

Соболенко также рассказала о травле и угрозах в социальных сетях в ее сторону.

«После матча я открыла Instagram, и первое, что увидела, было: „Ты, б####ь, умрешь“ или „лучше бы ты умерла, и я желаю, чтобы вся твоя семья умерла от рака“ и бла-бла-бла».

Когда я вижу эти сообщения, у меня больше нет сил выносить такое, это уже слишком", — сказала Соболенко, передает Express.

Напоминаем, что белорусская теннисистка покинула Ролан Гаррос, проиграв чешской теннисистке в полуфинале.

Ранее Соболенко вступилась за Свитолину после того, как украинка не пожала ей руку.

Мы также сообщали, что спортсменка из Беларуси не поддерживает президента своей страны.