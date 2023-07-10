«Я не считаю себя жертвой». Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала решение Свитолиной не жать ей руку 10 июля, 09:41 Виктория Азаренко (Фото:REUTERS/Toby Melville)

В 1/8 Уимблдона белоруска Виктория Азаренко уступила лучшей теннисистке в истории Украины Элине Свитолиной.

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После поединка Свитолина в очередной раз принципиально не пожала руку спортсменке из недружественной страны. После этого Азаренко заявила, что уважает решение украинки и не считает себя жертвой в этом эпизоде.

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«Жертва? Жертва того, что кто-то не пожал мне руку? Ой, пожалуйста. Она не хочет пожимать руку россиянам и белорусам.

Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать. Оставаться и ждать?" — заявила Азаренко.

Напомним, что Свитолина победила Азаренко со счетом — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9), что позволило ей выйти в четвертьфинал Уимблдона.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина эмоционально поделилась впечатлениями после выхода в следующий раунд соревнования.