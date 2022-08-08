Известную белорусскую теннисистку не пустили в Канаду на большой турнир

8 августа, 13:12
Виктория Азаренко занимает 20 место в рейтинге WTA (Фото:Виктория Азаренко via Instagram)

Виктория Азаренко занимает 20 место в рейтинге WTA (Фото:Виктория Азаренко via Instagram)

Экс-первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не получила визу в Канаду, из-за чего пропустит престижный турнир в Торонто.

Об этом рассказала сама теннисистка в своем аккаунте в Twitter.

В первом круге соревнований Виктория Азаренко должна была сыграть с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, но белорусскую заменила Тереза Мартинцова из Чехии.

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«К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире в Торонто из-за того, что мне не одобрили визу. Это очень огорчает.

Очень грустно пропускать один из моих любимых турниров. Мне нравится играть в Канаде — в месте, где замечательные болельщики и где за эти годы у меня появилось много друзей", — написала Азаренко.

https://twitter.com/vika7/status/1556302134928441345

На данный момент Азаренко занимает 20-е место в рейтинге лучших теннисисток мира.

Следует отметить, что после начала полномасштабной войны в Украине российские и белорусские теннисисты выступают под нейтральными флагами.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских теннисистов не допустили до Уимблдона-2022.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Беларусь Канада Теннис

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