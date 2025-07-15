Бывшая первая ракетка Великобритании дисквалифицирована на четыре года за допинг

Как сообщает The Athletic, Мур временно отстранили от соревнований после того, как в апреле 2022 года, во время турнира в Колумбии, в ее пробе обнаружили анаболические стероиды — болденон и нандролон.

В декабре 2023 года независимый трибунал оправдал британку, заявив о ее невиновности и отсутствии халатности. Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) подало апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

CAS удовлетворил апелляцию ITIA, отклонил встречную апелляцию Мур и наложил на нее четырехлетний запрет на участие в соревнованиях.

Мур засчитают 19 месяцев, которые она отбыла ранее в рамках временного отстранения. Она сможет вернуться на корт в начале 2028 года.

Теннисистка утверждала, что болденон и нандролон могли попасть в ее организм из-за употребления говядины или свинины во время пребывания на турнире в Колумбии.

В заявлении CAS утверждается, что Мур не смогла доказать отсутствие преднамеренного нарушения антидопинговых правил.

«Рассмотрев научные и юридические доказательства, большинство членов панели CAS пришли к выводу, что теннисистке не удалось доказать, что концентрация нандролона в образце соответствует употреблению зараженного мяса», — говорится в пресс-релизе суда.

Тара Мур — бывшая первая ракетка Великобритании в парном разряде, ее личный рекорд в одиночном рейтинге — 145-е место.

