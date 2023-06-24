Бунт Пригожина: звезда украинского тенниса комично отреагировал на восстание в России
Сергей Стаховский и Александр Долгополов (Фото:Скриншот видео)
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский особым образом высказался о событиях в России, где ЧВК Вагнер намерена свергнуть власть.
Звездный спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором оставил иронический комментарий.
Стаховский заявил, что все граждане Украины «болеют за две команды».
«Вся Украина болеет за „результативные“ действия обеих команд», — написал Сергей, добавив смеющийся смайлик.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко иронически отреагировал на события в России.