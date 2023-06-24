Бунт Пригожина: звезда украинского тенниса комично отреагировал на восстание в России

24 июня, 19:30
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Сергей Стаховский и Александр Долгополов (Фото:Скриншот видео)

Сергей Стаховский и Александр Долгополов (Фото:Скриншот видео)

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский особым образом высказался о событиях в России, где ЧВК Вагнер намерена свергнуть власть.

Звездный спортсмен опубликовал пост в Instagram-stories, в котором оставил иронический комментарий.

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Стаховский заявил, что все граждане Украины «болеют за две команды».

«Вся Украина болеет за „результативные“ действия обеих команд», — написал Сергей, добавив смеющийся смайлик.

Видео дня

instagram.com/stako_s
Фото: instagram.com/stako_s

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко иронически отреагировал на события в России.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Сергей Стаховский Теннис Война в Украине

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