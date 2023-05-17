«Я видел натовские бомбардировки Белграда». Сербский теннисист Новак Джокович осудил войну в Украине, но не упомянул Россию 17 мая, 10:13 Новак Джокович (Фото:REUTERS/Loren Elliott)

После критики Романа Зозули в адрес Андрея Шевченко, сидевшего рядом с Джоковичем на полуфинальном матче Лиги чемпионов между Миланом и Интером, серб в интервью упомянул войну в Украине.

«Как ребенок войны, единственное, что я могу сказать, это то, что в войне никогда нет победителя. Война — это самая безобразная вещь в жизни, самое худшее изобретение человечества, самая худшая идея в истории.

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Я видел две войны — гражданскую в Югославии и натовские бомбардировки Белграда. Я видел страдание моей семьи, бедность моей страны. Война — это нечто гораздо более масштабное, чем все мы, и можно только молить Бога, чтобы она закончилась прямо завтра.

К сожалению, война в Украине длится очень долго, и с каждым днем она становится все более разрушительной. Есть разрушенные города, оборванные жизни, но есть и ущерб, который невозможно увидеть, который останется надолго.

Я читал статью о последствиях военной травмы: она влияет на здоровье, особенно на пищеварение. У меня были проблемы с микробиомом, моя карьера пошла вверх только тогда, когда я обнаружил непереносимость глютена и молочных продуктов. Это может быть связано с войной.

Но, безусловно, самое страшное — это потерять любимого человека. Война создает пустоту в каждой семье. Вот почему я не могу поддерживать ни одну войну против какой-либо страны", — цитирует Джоковича Corriere della Sera.

Напомним, что в январе отец Джоковича фотографировался с фанатом с символикой оккупантов и флагом РФ с изображением Путина.

Ранее сообщалось, что теннисист Сергей Стаховский призывает украинцев готовиться защищать государство.