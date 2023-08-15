Калинина уверенно стартовала на большом теннисном турнире в США, Свитолина снялась с матча и вылетела 15 августа, 09:36 Калинина в следующем раунде встретится с Жабер в следующем раунде (Фото:Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Стартовал престижный теннисный турнир WTA 1000 в американском Цинциннати.

Ангелина Калинина стала единственной украинской теннисисткой, которая преодолела первый раунд турнира. В первом круге Калинина в двух сетах обыграла представительницу Китая Линь Чжу — 6:3, 5:7.

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В следующем раунде Калинина сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Первая ракетка Украины Элины Свитолиной в первом раунде должна была сыграть против датчанки Каролин Возняцки, однако матч был отменен из-за проблем со здоровьем у украинки, поэтому ее соперница автоматически прошла дальше.

Ранее из турнира вылетела еще одна украинская теннисистка Марта Костюк, которая на старте проиграла итальянке Ясмине Паолини — 2:6, 1:6.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Даяна Ястремская совершила мощный рывок в новом рейтинге WTA после победы на турнире в Польше.