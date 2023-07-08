«Напоминаю себе, что я из Украины». Цуренко рассказала, что помогло ей впервые в карьере выйти в 1/8 финала Уимблдона 8 июля, 15:27 Леся Цуренко (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала тяжелую победу над румынкой Аной Богдан в 1/16 финала Уимблдона, сыграв самый длинный тайбрейк в истории турниров Большого шлема.

Цуренко откровенно призналась, что провела не лучший матч, совершив много ошибок, однако желание принести победу для Украины помогло ее выиграть, сообщает Большой Теннис Украины.

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«Когда сил уже нет, я себе напоминаю, что я из Украины. И это мне придает силы. Я говорю себе, я должна выиграть не только для себя, но и для всей страны. И это действительно так.

Кроме того, изменилось внутреннее восприятие ценности матча. Да, это важно, и да, это очень хорошо выигрывать, но исчезло это чувство сверхважности. Потому что ты понимаешь, что в этой жизни гораздо важнее другие вещи. Это позволяет мне быть спокойнее, даже в самых сложных ситуациях на корте", — рассказала теннисистка.

В 1/8 финала Цуренко сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Ранее Элина Свитолина сделала патриотическое заявление перед принципиальным матчем с белоруской Викторией Азаренко в 1/8 финала Уимблдона.