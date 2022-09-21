«Может пора выходить на улицы?» Звезда украинского тенниса призвала россиян устраивать протесты

21 сентября, 21:00
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В рейтинге лучших теннисисток мира Цуренко занимает 86-ое место (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

В рейтинге лучших теннисисток мира Цуренко занимает 86-ое место (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Звезда украинского тенниса Леся Цуренко обратилась к россиянам на фоне объявленной в их стране частичной мобилизации.

Слова, адресованные гражданам РФ, 33-летняя уроженка Ровенской области оставила в сторис Instagram.

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«Россияне, может уже хоть сейчас пора выходить на улицы? Или, может, уже пора начать выражать свой протест? Вам уже разрешили называть войну войной?» — спросила Леся.

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Леся Цуренко via Instagram
Фото: Леся Цуренко via Instagram

В рейтинге лучших теннисисток мира Цуренко занимает 86-ое место. Это третий результат среди украинок.

Ранее Цуренко отреагировала на ядерные угрозы России.

Также Леся извинилась за то, что выступала на Кубке Кремля после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Россия Теннис Леся Цуренко мобилизация в России

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