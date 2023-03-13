Украинская теннисистка отказалась от матча со второй ракеткой мира из Беларуси на престижном турнире в США 13 марта, 09:47 Леся Цуренко получила техническое поражение (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от матча против второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).



Об отмене матча стало известно за несколько минут до начала игры. Организаторы заявили, что решение было принято по личным причинам.

Цуренко позже объяснила, что не вышла на корт из-за панической атаки, которая началась на фоне разговора с СЕО WTA Стивом Саймоном.

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«Я была совершенно шокирована тем, что услышала. Он сказал мне, что сам он войну не поддерживает, но если игроки из России и Беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение, и мнение других людей не должно меня огорчать», — сказала Цуренко

По словам Цуренко, он также выразил уверенность, что россияне и белорусы вернутся на Олимпиаду.

«Он сказал, что фэйр-плей и олимпийские принципы не нарушены, а как раз наоборот. Именно тот факт, что они выступят на Олимпиаде, покажет, что эти принципы работают, что все равны и все имеют возможность там выступать.

Я была совершенно шокирована этим разговором и уже в прошлой игре было невероятно сложно играть, сложно собраться и сегодня, когда пришло время выходить на корт. У меня началась паническая атака, я просто не смогла туда выйти", - рассказала теннисистка.



Причиной отказа стала паническая атака. Официально будет написано " личные причины", но фактически это проблемы с дыханием и, можно сказать, истерика.



Украинка получила техническое поражение и прекратила выступления на турнире, где она впервые с 2019 года дошла до стадии 1/16 финала.

Ранее Леся Цуренко выразила готовность сниматься с матчей, если ее соперницами будут спортсменки из России или Белоруссии.

