Украинка Цуренко победила российскую теннисистку и вышла в четвертьфинал турнира в Словении 14 сентября, 16:40 Цуренко одолела Александрову за два сета (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA 250 в словенском Портороже и вышла в четвертьфинал.

В первом сете Цуренко сделала три брейка, что помогло ей выиграть 6:4.

Во второй партии украинка уверенно повела 3:0, но после этого проиграла россияне пять геймов подряд.

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Казалось, матч перейдет в третий сет, но Цуренко сумела взять себя в руки и победила Александрову и тай-брейку.

Следует отметить, что Александрова в предыдущем раунде победила украинку Марту Костюк.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Александрова (Россия) 2:0 (7:5, 7:6)

В первом круге турнира Леся Цуренко победила румынку Елену-Габриэлу Руссе.



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