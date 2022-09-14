Украинка Цуренко победила российскую теннисистку и вышла в четвертьфинал турнира в Словении
Цуренко одолела Александрову за два сета (Фото:REUTERS/Matthew Childs)
Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира WTA 250 в словенском Портороже и вышла в четвертьфинал.
В первом сете Цуренко сделала три брейка, что помогло ей выиграть 6:4.
Во второй партии украинка уверенно повела 3:0, но после этого проиграла россияне пять геймов подряд.
Казалось, матч перейдет в третий сет, но Цуренко сумела взять себя в руки и победила Александрову и тай-брейку.
Следует отметить, что Александрова в предыдущем раунде победила украинку Марту Костюк.
В четвертьфинале Цуренко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Леся Цуренко (Украина) - Екатерина Александрова (Россия) 2:0 (7:5, 7:6)
В первом круге турнира Леся Цуренко победила румынку Елену-Габриэлу Руссе.
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