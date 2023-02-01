Украинcкая теннисистка победила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Таиланде
Цуренко выиграла в трех сетах (Фото:Леся Цуренко via Instagram)
Украинская теннисистка Леся Цуренко переиграла россиянку Анну Калинскую во втором раунде турнира WTA 250 Thailand Open в Хуахине.
Первый сет Цуренко взяла «всухую», после чего проиграла вторую партию на тай-брейке, тогда как в решающем сете отдала сопернице четыре гейма — 6:0, 6:7, 6:4.
Примечательно, что украинка занимает 136-ю позицию в мировом рейтинге, тогда как ее российская оппонентка — 53-я ракетка планеты.
В четвертьфинале Цуренко сыграет против победительницы поединка Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия).
В первом раунде 136-я ракетка мира обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр.
В одиночном разряде прошедшего Открытого чемпионата Австралии все представители украинского тенниса прекратили борьбу в третьем раунде.