Украинcкая теннисистка победила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Таиланде 1 февраля, 22:08 Цуренко выиграла в трех сетах (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко переиграла россиянку Анну Калинскую во втором раунде турнира WTA 250 Thailand Open в Хуахине.



Первый сет Цуренко взяла «всухую», после чего проиграла вторую партию на тай-брейке, тогда как в решающем сете отдала сопернице четыре гейма — 6:0, 6:7, 6:4.

Примечательно, что украинка занимает 136-ю позицию в мировом рейтинге, тогда как ее российская оппонентка — 53-я ракетка планеты.

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В четвертьфинале Цуренко сыграет против победительницы поединка Даяна Ястремская (Украина) — Татьяна Мария (Германия).

В первом раунде 136-я ракетка мира обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр.

В одиночном разряде прошедшего Открытого чемпионата Австралии все представители украинского тенниса прекратили борьбу в третьем раунде.

