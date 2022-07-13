Цуренко в почти четырехчасовом матче победила россиянку и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште

13 июля, 18:48
Матч длился три часа и 54 минуты (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Матч длился три часа и 54 минуты (Фото:REUTERS/Matthew Childs)

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Камиллу Рахимову в 1/8 финала турнира WTA 250 в Будапеште и вышла в четвертьфинал.

Матч развивался по драматическому сценарию - для победы Цуренко понадобились три сета, которые длились три часа и 54 минуты.

В первом сете шла равная борьба и победителя пришлось определять на тайберйке, где сильнее оказалась Рахимова.

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Во второй партии Цуренко в непростой борьбе удалось сравнять счет в матче, а в завершающем сете украинка дожала соперницу, которая была близка к победе, но не реализовала матчбол, после чего проиграла три подряд гейма.

В 1/4 финала Цуренко сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой (Казахстан) – Лаурой Пигосси (Бразилия).

Леся Цуренко (Украина) – Камилла Рахимова 2:1 (6:7, 6:4, 7:5)

Ранее Леся Цуренко стала единственной украинской теннисисткой, прошедшей два раунда Уимблдона-2022, после чего уступила немке Юле Нимайер.

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Теги:   Будапешт Теннис Леся Цуренко

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