Цуренко в почти четырехчасовом матче победила россиянку и вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Будапеште
Матч длился три часа и 54 минуты (Фото:REUTERS/Matthew Childs)
Украинская теннисистка Леся Цуренко победила россиянку Камиллу Рахимову в 1/8 финала турнира WTA 250 в Будапеште и вышла в четвертьфинал.
Матч развивался по драматическому сценарию - для победы Цуренко понадобились три сета, которые длились три часа и 54 минуты.
В первом сете шла равная борьба и победителя пришлось определять на тайберйке, где сильнее оказалась Рахимова.
Во второй партии Цуренко в непростой борьбе удалось сравнять счет в матче, а в завершающем сете украинка дожала соперницу, которая была близка к победе, но не реализовала матчбол, после чего проиграла три подряд гейма.
В 1/4 финала Цуренко сыграет с победительницей матча между Юлией Путинцевой (Казахстан) – Лаурой Пигосси (Бразилия).
Леся Цуренко (Украина) – Камилла Рахимова 2:1 (6:7, 6:4, 7:5)
Ранее Леся Цуренко стала единственной украинской теннисисткой, прошедшей два раунда Уимблдона-2022, после чего уступила немке Юле Нимайер.
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