Большой прогресс. Украинская теннисистка поднялась в топ-100 мирового рейтинга после успешного выступления на турнире в Таиланде 6 февраля, 12:03 Цуренко поднялась на 100 место (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.

Наибольшего прогресса среди украинских теннисисток достигла Леся Цуренко, которая на прошлой неделе дошла до финала турнира в Хуахине, где уступила представительницt Китая Линь Чжу.

Видео дня

Благодаря успешному выступлению украинка поднялась на 36 ступенек, заняв в рейтинге 100-е место.

Также улучшила свой результат Марта Костюк, которая теперь занимает 57-е место.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина сохранила 31-ю позицию в рейтинге.

Элина Свитолина занимает 354-е место.

Украинки в рейтинге WTA

Фото: WTA

Лидером осталась польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет Онс Жабер из Туниса.

Топ-10 рейтинга WTA

Фото: WTA

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, под нейтральным флагом.

