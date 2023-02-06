Большой прогресс. Украинская теннисистка поднялась в топ-100 мирового рейтинга после успешного выступления на турнире в Таиланде
Цуренко поднялась на 100 место (Фото:Леся Цуренко via Instagram)
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг.
Наибольшего прогресса среди украинских теннисисток достигла Леся Цуренко, которая на прошлой неделе дошла до финала турнира в Хуахине, где уступила представительницt Китая Линь Чжу.
Благодаря успешному выступлению украинка поднялась на 36 ступенек, заняв в рейтинге 100-е место.
Также улучшила свой результат Марта Костюк, которая теперь занимает 57-е место.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина сохранила 31-ю позицию в рейтинге.
Элина Свитолина занимает 354-е место.
Украинки в рейтинге WTA
Лидером осталась польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третьей идет Онс Жабер из Туниса.
Топ-10 рейтинга WTA
Ранее сообщалось, что Арина Соболенко из Беларуси стала первой теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема, Открытый чемпионат Австралии, под нейтральным флагом.