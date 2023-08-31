Цуренко без шансов уступила российской теннисистке на US Open
Леся Цуренко (Фото:Eric Bolte-USA TODAY Sports)
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№ 46 WTA) вылетала после второго круга Открытого чемпионата США.
В рамках соревнования наша спортсменка встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (№ 20 WTA).
Первый сет завершился разгромной победой Александровой, которая позволила выиграть украинке лишь один гейм — 6:1.
Во втором сете Цуренко показала игру получше, но выиграла всего три гейма (6:3). В итоге Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.
US Open
Второй круг
Леся Цуренко (Украина) — Екатерина Александрова (Россия) — 1:6, 3:6
Матч продолжался 59 минут. За это время Цуренко допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из двух.
Отметим, что украинка впервые проиграла Александровой в личных встречах — счет 4:1.
Напомним, вторая ракетка Украины досадно вылетела на старте US Open.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка попросила россиянку выиграть US Open.