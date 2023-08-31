Цуренко без шансов уступила российской теннисистке на US Open 31 августа, 22:14 Леся Цуренко (Фото:Eric Bolte-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№ 46 WTA) вылетала после второго круга Открытого чемпионата США.

В рамках соревнования наша спортсменка встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (№ 20 WTA).

Первый сет завершился разгромной победой Александровой, которая позволила выиграть украинке лишь один гейм — 6:1.

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Во втором сете Цуренко показала игру получше, но выиграла всего три гейма (6:3). В итоге Александрова пробилась в третий круг Открытого чемпионата США.

US Open

Второй круг

Леся Цуренко (Украина) — Екатерина Александрова (Россия) — 1:6, 3:6

Матч продолжался 59 минут. За это время Цуренко допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из двух.

Отметим, что украинка впервые проиграла Александровой в личных встречах — счет 4:1.

Напомним, вторая ракетка Украины досадно вылетела на старте US Open.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка попросила россиянку выиграть US Open.