Сыграет с россиянкой. Цуренко единственная из украинок пробилась во второй круг теннисного турнира в Словении 13 сентября, 16:52 Леся Цуренко победила соперницу в трех сетах (Фото:Леся Цуренко via Instagram)

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила румынку Елену-Габриэлу Русе и вышла во второй круг турнира WTA 250 в словенском Портороже.

Цуренко уверенно выиграла первый сет, проиграв Русе только один розыгрыш.

Во второй партии румынке удалось взять реванш, однако в заключительном сете украинка все-таки дожала соперницу.

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Во втором круге Цуренко встретится с россиянкой Екатериной Александровой, которая в первом раунде победила украинку Марту Костюк.

Также не смогла преодолеть первый раунд еще одна украинка Даяна Ястремская, которая уступила британке Эмме Радукану.

Леся Цуренко (Украина) - Елена-Габриэла Русе (Румыния) 2:1 (6:1, 4:6, 6:4)

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина выпала из топ-100 мирового рейтинга.

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