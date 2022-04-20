Теннисистов из РФ решили отстранить от участия в турнире в Уимблдоне — СМИ 20 апреля, 12:01 Цей матеріал також доступний українською Вторая ракетка мира Даниил Медведев не сможет участвовать в турнире (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters)

Российских теннисистов решили отстранить от участия в Уимблдонском турнире Большого шлема, сообщает Sportico.

С таким предложением в марте выступил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

Таким образом в турнире не сможет принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев.

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Причиной такого решения стало вторжение ВС РФ в Украину и отсутствие публичного осуждения кэтих действий со стороны российских спортсменов.

Ранее от участия в турнире также отстранили и белорусских теннисистов, поскольку их диктатор Александр Лукашенко поддерживает кремлевский режим.

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