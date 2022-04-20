Теннисистов из РФ решили отстранить от участия в турнире в Уимблдоне — СМИ

20 апреля, 12:01
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Вторая ракетка мира Даниил Медведев не сможет участвовать в турнире (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters)

Вторая ракетка мира Даниил Медведев не сможет участвовать в турнире (Фото:Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters)

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Российских теннисистов решили отстранить от участия в Уимблдонском турнире Большого шлема, сообщает Sportico.

С таким предложением в марте выступил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

Таким образом в турнире не сможет принять участие вторая ракетка мира Даниил Медведев.

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Причиной такого решения стало вторжение ВС РФ в Украину и отсутствие публичного осуждения кэтих действий со стороны российских спортсменов.

Ранее от участия в турнире также отстранили и белорусских теннисистов, поскольку их диктатор Александр Лукашенко поддерживает кремлевский режим.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Теннис Уимблдон Россияне Война России против Украины

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