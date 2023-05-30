Первая ракетка России с позором вылетел с Ролан Гаррос — видео 30 мая, 20:47 Даниил Медведев (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Российский теннисист Даниил Медведев (№ 2 ATP) сенсационно вылетел с Ролан Гаррос, проиграв бразильцу Тьягу Сейбот Уайлду (№ 172 ATP).

Спортсмен из страны-агрессора на старте турнира не сумел справиться с опонентом. Бразильцу понадобилось пять сетов, чтобы одолеть именитого соперника.

Ролан Гаррос, мужчины

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Первый круг

Даниил Медведев (нейтральный статус) — Тьягу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 4:6, 3:6, 6:2, 7:6, 6:7

Twists and turns 🎢



Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2023

Теннисисты провели на корте 4 часа 15 минут. За это время россиянин сделал 14 подач навылет, допустил 15 двойных ошибок. На счету бразильца два эйса и шесть двойных ошибки.

Отметим, что Медведев впервые с 2020-го проиграл в первом круге турнира «Большого шлема» — тогда он уступил Стену Вавринке в Париже.

В следующем туре Тьягу Сейбот Уайлд сыграет против победителя матча Кентен Али — Гвидо Пелья.

Ранее сообщалось, что словацкая теннисистка вышла на матч против россиянки в сине-желтом наряде.