«Понимаю, через что они проходят». Первая ракетка России отреагировала на игнор от украинских теннисисток 1 мая, 10:38 Касаткин и Цуренко сыграли на турнире в Мадриде (Фото:Цуренко (справа) не пожала руку россияне)

Восьмой номер в мировом рейтинге российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на позицию украинских теннисисток, которые после поединков не пожимают руку представителям стран-агрессоров.

Об этом сообщает Marca.

Касаткина встречалась с Лесей Цуренко (6:4, 6:2) в матче 1/16 финала турнира WTA1000 в Мадриде, после которого украинка отказалась пожать россиянке руку.

Читайте также: Первая ракетка Украины не пожала руку россиянке после матча на турнире в США

« Я понимаю, что они не пожимают руки из-за войны, и понимаю, через что они проходят. Они даже не могут приехать домой между турнирами», — сказала Касаткина.

Видео дня

Ранее Элина Свитолина проигнорировала свою белорусскую соперницу Александру Соснович после матча на турнире WTA1000 в Мадриде.