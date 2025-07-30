Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Варшаве, оформив камбэк против француженки

30 июля, 16:25
Поделиться:
Дарья Снигур (Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Дарья Снигур (Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports via Reuters)

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает борьбу за титул на турнире WTA 125 в Варшаве.

Во втором раунде турнира 23-летняя украинка встречалась с Диан Парри из Франции.

Читайте также:
Ястремская совершила невероятный камбек против лучшей теннисистки Колумбии на крупном турнире в Монреале

Снигур проиграла первый сет 4:6, но совершила камбэк выиграв две партии с таким же счетом.

Реклама

В четвертьфинале Снигур сойдется с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Дарья Снигур (Украина) — Диан Парри (Франция) 2:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)

Ранее сообщалось, что Марта Костюк прервала самую длинную серию поражений в своей карьере.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Дарья Снигур Варшава

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies