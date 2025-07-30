Украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Варшаве, оформив камбэк против француженки

Украинская теннисистка Дарья Снигур продолжает борьбу за титул на турнире WTA 125 в Варшаве.

Во втором раунде турнира 23-летняя украинка встречалась с Диан Парри из Франции.

Снигур проиграла первый сет 4:6, но совершила камбэк выиграв две партии с таким же счетом.

В четвертьфинале Снигур сойдется с представительницей Швейцарии Викторией Голубич.

Дарья Снигур (Украина) — Диан Парри (Франция) 2:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)

