127-я в мировом рейтинге украинка сенсационно победила седьмую ракетку мира на своем первом в карьере US Open 29 августа, 23:43 Дарья Снигур победила Симону Халеп в трех сетах (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Украинская теннисистка Дарья Снигур, которая впервые в карьере пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США (US Open), в первом раунде турнира сенсационно победила седьмой номер мирового рейтинга румынку Симону Халеп.

127-й номер мирового рейтинга уверенно начала матч и в первом сете проиграла Халеп всего два гейма. Во второй партии румынка переломила игру и не оставила шансов украинке — 6:0.

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Однако в решающем сете Снигур не стушевалась и снова навязала Халеп свою игру, поведя 5:1. После этого седьмая ракетка мира выиграла три подряд розыгрыша, но 20-летняя украинка все-таки вырвала победу — 6:4.

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В следующем раунде Снигур сыграет с победительницей матча Магдалена Френх (Польша) — Ребекка Марино (Канада).

Также на US Open выступят еще четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

Симона Халеп (Румыния) — Дарья Снигур (Украина) — 1:2 (2:6, 6:0, 4:6)

Ранее Снигур приняла участие в благотворительном теннисном турнире в Нью-Йорке, на котором удалось собрать 1,2 млн долларов для помощи Украине.

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