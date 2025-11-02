Первый титул в сезоне. Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Глазго: сколько она заработала
Дарья Снигур (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Украинка Дарья Снигур выиграла хардовый теннисный турнир категории ITF W75 в Глазго.
В финальном поединке Снигур переиграла швейцарку Сюзан Бандекки в двух сетах — 6:4, 6:3.
Матч длился чуть больше часа. В первой партии украинка сделала три брейка, а во второй — четыре.
Для Снигур это 11-й титул ITF в карьере и первый — в текущем сезоне. Дарья прервала серию из трех поражений в финалах.
ITF W75, Глазго, финал
Дарья Снигур (Украина) — Сюзан Бандекки (Швейцария) — 6:4, 6:3
За победу в Глазго украинка заработала 9 142 доллара призовых. В обновленном рейтинге WTA она поднимется со 165-го на 150-е место.
Ранее сообщалось, что 18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр выиграла турнир во Франции.