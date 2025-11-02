Первый титул в сезоне. Украинская теннисистка стала чемпионкой турнира в Глазго: сколько она заработала

2 ноября, 17:00
Дарья Снигур (Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Украинка Дарья Снигур выиграла хардовый теннисный турнир категории ITF W75 в Глазго.

В финальном поединке Снигур переиграла швейцарку Сюзан Бандекки в двух сетах — 6:4, 6:3.

Матч длился чуть больше часа. В первой партии украинка сделала три брейка, а во второй — четыре.

Для Снигур это 11-й титул ITF в карьере и первый — в текущем сезоне. Дарья прервала серию из трех поражений в финалах.

ITF W75, Глазго, финал

Дарья Снигур (Украина) — Сюзан Бандекки (Швейцария) — 6:4, 6:3

За победу в Глазго украинка заработала 9 142 доллара призовых. В обновленном рейтинге WTA она поднимется со 165-го на 150-е место.

Ранее сообщалось, что 18-летняя украинская теннисистка Елизавета Котляр выиграла турнир во Франции.

Редактор: Орест Дыда

