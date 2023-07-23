Невероятный камбэк. Украинская теннисистка в драматичном финале стала чемпионкой турнира в Испании

23 июля, 16:15
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Дарья Снигур одержала волевую победу (Фото:Джерри Лай-USA TODAY Sports через Reuters)

Дарья Снигур одержала волевую победу (Фото:Джерри Лай-USA TODAY Sports через Reuters)

Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF 100 в испанском городе Витория-Гастейс.

В финале Снигур в трех сетах победила представительницу Франции Джессику Понше.

Матч развивался по драматическому сценарию. Украинка проиграла первый сет 3:6 и уступала во втором 0:4, однако сумела выиграть шесть геймов подряд и перевести игру в решающую партию.

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В третьем сете украинка дожала соперницу, не оставив ей никаких шансов — 6:1.

Снигур выиграла седьмой титул на уровне ITF в карьере.

Призовой фонд — $100 000.

Дарья Снигур (Украина) — Джессика Понше (Франция) 1:2 (3:6, 6:4, 6:1)

Ранее сообщалось, что Снигур потеряла четыре позиции в новом рейтинге WTA.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис Дарья Снигур

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