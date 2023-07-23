Невероятный камбэк. Украинская теннисистка в драматичном финале стала чемпионкой турнира в Испании
Дарья Снигур одержала волевую победу (Фото:Джерри Лай-USA TODAY Sports через Reuters)
Украинская теннисистка Дарья Снигур стала победительницей турнира ITF 100 в испанском городе Витория-Гастейс.
В финале Снигур в трех сетах победила представительницу Франции Джессику Понше.
Матч развивался по драматическому сценарию. Украинка проиграла первый сет 3:6 и уступала во втором 0:4, однако сумела выиграть шесть геймов подряд и перевести игру в решающую партию.
В третьем сете украинка дожала соперницу, не оставив ей никаких шансов — 6:1.
Снигур выиграла седьмой титул на уровне ITF в карьере.
Призовой фонд — $100 000.
Дарья Снигур (Украина) — Джессика Понше (Франция) 1:2 (3:6, 6:4, 6:1)
Ранее сообщалось, что Снигур потеряла четыре позиции в новом рейтинге WTA.